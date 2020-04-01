النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الطائف": لا علاقة لنا بالاستراحة المخالفة وهناك غرف مخصصة بالفنادق لمنسوبينا

بعد تداول مقطع فيديو لتجمّع داخلها

أكدت "صحة الطائف" أنها تابعت ما نشرته وسائل تواصل مختلفة عن تجمع عدد من السيارات بالقرب من أحد الاستراحات بالطائف، وما عرضه المقطع المصور من مخالفات، وما تبع ذلك من إشارات ادعت أن الاستراحة المشار إليها تتبع للشؤون الصحية.

وقالت "صحة الطائف" إنها تؤكد للجميع أنه لا علاقة تربطها بالاستراحة محل النقاش، وقد حددت في وقتٍ سابق عدداً من المباني الفندقية لمنسوبيها ممن يقتضي الوضع الحالي والاحترازات عدم عودتهم لمنازلهم وتأمين سكن مناسب لهم؛ لمنع اختلاطهم بالمجتمع، وحفاظاً على أسرهم وتقديرًا لما يقومون به من جهد وتعامل مباشر مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وأضافت: "نؤكد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الملزمة؛ لمنع التجمع والاختلاط المباشر بما في ذلك منسوبي الصحة، ومنعاً لاستغلال الأوضاع الحالية لمخالفة تلك التعليمات باسم جهات صحية".

يُشار إلى أن أحد الأشخاص ومن خلال مقطع فيديو، كان قد صور بعض الاستراحات القريبة من بعضها وتقف بحولها بعض المركبات، يؤكد فيه أن تلك الاستراحات تشهد تجمعات، وأنها هي السبب وراء انتشار "كورونا"، مناشدًا الجهات المختصة بالتنبه لها، لحين أن عاد أحد أصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تلك الاستراحات مؤجرة لبعض العاملين في الصحة، وهو ما دفع الصحة للمسارعة بالنفي والتكذيب والتأكيد على عدم صحة تلك المعلومات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الطائف": لا علاقة لنا بالاستراحة المخالفة وهناك غرف مخصصة بالفنادق لمنسوبينا
سبق

أكدت "صحة الطائف" أنها تابعت ما نشرته وسائل تواصل مختلفة عن تجمع عدد من السيارات بالقرب من أحد الاستراحات بالطائف، وما عرضه المقطع المصور من مخالفات، وما تبع ذلك من إشارات ادعت أن الاستراحة المشار إليها تتبع للشؤون الصحية.

وقالت "صحة الطائف" إنها تؤكد للجميع أنه لا علاقة تربطها بالاستراحة محل النقاش، وقد حددت في وقتٍ سابق عدداً من المباني الفندقية لمنسوبيها ممن يقتضي الوضع الحالي والاحترازات عدم عودتهم لمنازلهم وتأمين سكن مناسب لهم؛ لمنع اختلاطهم بالمجتمع، وحفاظاً على أسرهم وتقديرًا لما يقومون به من جهد وتعامل مباشر مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وأضافت: "نؤكد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الملزمة؛ لمنع التجمع والاختلاط المباشر بما في ذلك منسوبي الصحة، ومنعاً لاستغلال الأوضاع الحالية لمخالفة تلك التعليمات باسم جهات صحية".

يُشار إلى أن أحد الأشخاص ومن خلال مقطع فيديو، كان قد صور بعض الاستراحات القريبة من بعضها وتقف بحولها بعض المركبات، يؤكد فيه أن تلك الاستراحات تشهد تجمعات، وأنها هي السبب وراء انتشار "كورونا"، مناشدًا الجهات المختصة بالتنبه لها، لحين أن عاد أحد أصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تلك الاستراحات مؤجرة لبعض العاملين في الصحة، وهو ما دفع الصحة للمسارعة بالنفي والتكذيب والتأكيد على عدم صحة تلك المعلومات.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:49 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

"صحة الطائف": لا علاقة لنا بالاستراحة المخالفة وهناك غرف مخصصة بالفنادق لمنسوبينا

بعد تداول مقطع فيديو لتجمّع داخلها

A A A
فهد العتيبي - الطائف
6
12,143

أكدت "صحة الطائف" أنها تابعت ما نشرته وسائل تواصل مختلفة عن تجمع عدد من السيارات بالقرب من أحد الاستراحات بالطائف، وما عرضه المقطع المصور من مخالفات، وما تبع ذلك من إشارات ادعت أن الاستراحة المشار إليها تتبع للشؤون الصحية.

وقالت "صحة الطائف" إنها تؤكد للجميع أنه لا علاقة تربطها بالاستراحة محل النقاش، وقد حددت في وقتٍ سابق عدداً من المباني الفندقية لمنسوبيها ممن يقتضي الوضع الحالي والاحترازات عدم عودتهم لمنازلهم وتأمين سكن مناسب لهم؛ لمنع اختلاطهم بالمجتمع، وحفاظاً على أسرهم وتقديرًا لما يقومون به من جهد وتعامل مباشر مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وأضافت: "نؤكد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الملزمة؛ لمنع التجمع والاختلاط المباشر بما في ذلك منسوبي الصحة، ومنعاً لاستغلال الأوضاع الحالية لمخالفة تلك التعليمات باسم جهات صحية".

يُشار إلى أن أحد الأشخاص ومن خلال مقطع فيديو، كان قد صور بعض الاستراحات القريبة من بعضها وتقف بحولها بعض المركبات، يؤكد فيه أن تلك الاستراحات تشهد تجمعات، وأنها هي السبب وراء انتشار "كورونا"، مناشدًا الجهات المختصة بالتنبه لها، لحين أن عاد أحد أصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تلك الاستراحات مؤجرة لبعض العاملين في الصحة، وهو ما دفع الصحة للمسارعة بالنفي والتكذيب والتأكيد على عدم صحة تلك المعلومات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,817

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة