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أمر ملكي بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات الحرس الوطني

بينهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.. و51  من رتبة رائد إلى "مقدم"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني من ضمنهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.
وأعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العقيد ركن فهد الفرحان، عن أسماء المترقين حيث شملت الترقية 51 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة مقدم. و65 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و 38 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و 22 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.
وإنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلّد نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء خالد بن عائض الحربي 176 ضابطاً بالقطاع الغربي رتبهم الجديدة.
وهنأ اللواء "الحربي" الضباط المترقين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا ودافعًا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية متمنيًا لهم التوفيق.
من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية على هذه الثقة، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر ملكي بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات الحرس الوطني
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني من ضمنهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.
وأعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العقيد ركن فهد الفرحان، عن أسماء المترقين حيث شملت الترقية 51 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة مقدم. و65 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و 38 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و 22 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.
وإنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلّد نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء خالد بن عائض الحربي 176 ضابطاً بالقطاع الغربي رتبهم الجديدة.
وهنأ اللواء "الحربي" الضباط المترقين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا ودافعًا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية متمنيًا لهم التوفيق.
من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية على هذه الثقة، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
02:33 PM

أمر ملكي بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات الحرس الوطني

بينهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.. و51  من رتبة رائد إلى "مقدم"

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متعب البقمي - جدة
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10,362

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني من ضمنهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.
وأعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العقيد ركن فهد الفرحان، عن أسماء المترقين حيث شملت الترقية 51 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة مقدم. و65 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و 38 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و 22 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.
وإنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلّد نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء خالد بن عائض الحربي 176 ضابطاً بالقطاع الغربي رتبهم الجديدة.
وهنأ اللواء "الحربي" الضباط المترقين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا ودافعًا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية متمنيًا لهم التوفيق.
من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية على هذه الثقة، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

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