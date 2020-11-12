وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: نؤكد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا وأشقائنا في السعودية لمواجهة المؤامرات كافة التي تستهدفها، وحقها في اتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعبها.

دان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الفاشل والجبان الذي استهدف إحدى الفعاليات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وزير الإعلام اليمني يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى الفعاليات في جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-12 دان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الفاشل والجبان الذي استهدف إحدى الفعاليات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: نؤكد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا وأشقائنا في السعودية لمواجهة المؤامرات كافة التي تستهدفها، وحقها في اتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعبها.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 01:26 AM

وزير الإعلام اليمني يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى الفعاليات في جدة أكد تضامن بلاده والوقوف مع السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها





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دان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الفاشل والجبان الذي استهدف إحدى الفعاليات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: نؤكد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا وأشقائنا في السعودية لمواجهة المؤامرات كافة التي تستهدفها، وحقها في اتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعبها.