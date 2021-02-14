طالبة بتعليم الرياض تفوز بالمركز الأول في جائزة حمدان بن راشد

حققت قائدة الابتدائية 249 جائزة المدرسة المتميزة

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، مركزين متقدمين في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج، في فئتي الطالب المتميز، والمدرسة المتميزة (بنات)، وذلك في دورتها الـ23 لعام 2021م.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وهنأ "الوهيبي"، الطالبة أريج بنت إياس علي بجوي، من مدارس المتقدمة للتعلم الذكي، على حصولها على المركز الأول على مستوى الخليج في فئة الطالب المتميز، ونورة بنت صعيقر الغواري، قائدة المدرسة الابتدائية 249، على حصولها على جائزة المدرسة المتميزة، متمنيًا لهما التوفيق والتقدم المستمر بما يخدم التعليم، وأن تكون الجائزتان حافزًا للمجتمع التعليمي في المملكة عامة، والرياض خاصة.

وعبرت قائدة الابتدائية 249، نورة بنت صعيقر الغواري، عن سعادتها بالإنجاز، وقالت: "فخورون بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات وطننا الغالي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - سدد الله خطاه، وبدعم من وزارة التعليم متمثلة في إدارة تعليم منطقة الرياض، التي وقفت خلف تحقيق هذا التميز والوصول بالمدرسة إلى منصات التتويج، ولله الحمد والمنة".

وأوضحت الطالبة أريج بنت إياس علي بجوي، أن التتويج فخر وشرف بحصولها على المركز الأول على مستوى دول الخليج في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم في فئة الطالب المتميز، وقالت: "بفضل الله حظيت بوطن عظيم يحفز أبناءه على الارتقاء والتميز، ويوفر البيئة الداعمة للنجاح، تصقل مهارتنا وتجعل منا أفرادًا طموحين في مجتمع رؤية 2030".

وأضافت: "جاءت هذه الجائزة كحصيلة لمشاركاتي المتنوعة في عديد من المجالات المختلفة، من فوز في مسابقات الروبوت والإبداع، وخوض غمار التطوع والإعلام وتطوير وصقل المهارات والسمات القيادية لدي، وهذا كله لولا الله، ثم جهود الدولة المباركة، وجهود أسرتي الداعمة، وإدارة تعليم الرياض ومركز التميز بقيادة مديرة المركز الدكتورة رقية السنيدي واهتمامها بنا واحتضان مواهبنا، والدعم السخي غير المحدود، ما جعلنا نتميز ونرفع علم المملكة عاليًا بين القمم".

وتأتي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بمبادرة من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بدولة الإمارات في عام 1998؛ بهدف دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع برامج التميز والموهبة.