النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 21 طنَّ سلال غذائية جنوب دارفور

في إطار المساعدات الإنسانية من المملكة للشعب السوداني الشقيق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 21 طنًّا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية بليل بولاية جنوب دارفور السودانية، استفاد منها 1.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوداني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 21 طنَّ سلال غذائية جنوب دارفور
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 21 طنًّا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية بليل بولاية جنوب دارفور السودانية، استفاد منها 1.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوداني الشقيق.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:29 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 21 طنَّ سلال غذائية جنوب دارفور

في إطار المساعدات الإنسانية من المملكة للشعب السوداني الشقيق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
141

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 21 طنًّا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية بليل بولاية جنوب دارفور السودانية، استفاد منها 1.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوداني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,385

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة