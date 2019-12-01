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"صحارى الرياض" تستقبل عشاق الرحلات البرية والمغامرات.. الأربعاء

يتجاوز عدد فعالياتها 30 فعالية وتتناسب مع كل الأعمار

يترقب عشاق الرحلات الترفيهية البرية، افتتاح منطقة "صحارى الرياض"، إحدى مناطق #موسم_الرياض، والتي يتواكب افتتاحها مع أجواء الرياض الشتوية، حيث يكون للرحلات البرية وأنشطتها طابع مختلف لا يتكرر إلا مع شتاء الرياض.

وتحتوي منطقة "صحارى الرياض" على عدة مناطق تقام عليها الأنشطة، وهي: منطقة المغامرة، ومنطقة ربوع بلادي، ومنطقة صحارى، ومنطقة كبار الشخصيات، كما تقسم فعالياتها إلى خمسة أصناف، هي: فعاليات التشويق والمغامرة، والفعاليات العائلية، والحفلات الموسيقية والمسرحية، وفعاليات فنية، والفعاليات الغذائية.

ويتجاوز عدد الفعاليات الـ 30 فعالية، وتتناسب مع كافة الأعمار وتلبي كل الهوايات المتعلقة بالأنشطة البرية، منها فعاليات خاصة بالأطفال، مثل: تحدي الحبال، ومضمار سباق الأطفال، وركوب الخيل.

كما تتواجد لعشاق المغامرة فعاليات متعددة، مثل: الانزلاق بالحبل، والمتاهة، ورالي السيارات، والتطعيس، وحائط التسلق، وميدان القتال بالليزر، وميدان الرماية.

كما ستنطلق أول سمرات موسم الرياض الفنية، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر بحفل لفنان العرب محمد عبده، والفنان طلال السلامة.

وتدشن فعاليات منطقة "صحاري الرياض" يوم الأربعاء المقبل 4 ديسمبر 2019م، حيث ستستقبل زوارها يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى الـ 12 صباحاً طوال أيام الأسبوع، ومن 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً في أيام نهاية الأسبوع.

صحارى الرياض موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحارى الرياض" تستقبل عشاق الرحلات البرية والمغامرات.. الأربعاء
سبق

يترقب عشاق الرحلات الترفيهية البرية، افتتاح منطقة "صحارى الرياض"، إحدى مناطق #موسم_الرياض، والتي يتواكب افتتاحها مع أجواء الرياض الشتوية، حيث يكون للرحلات البرية وأنشطتها طابع مختلف لا يتكرر إلا مع شتاء الرياض.

وتحتوي منطقة "صحارى الرياض" على عدة مناطق تقام عليها الأنشطة، وهي: منطقة المغامرة، ومنطقة ربوع بلادي، ومنطقة صحارى، ومنطقة كبار الشخصيات، كما تقسم فعالياتها إلى خمسة أصناف، هي: فعاليات التشويق والمغامرة، والفعاليات العائلية، والحفلات الموسيقية والمسرحية، وفعاليات فنية، والفعاليات الغذائية.

ويتجاوز عدد الفعاليات الـ 30 فعالية، وتتناسب مع كافة الأعمار وتلبي كل الهوايات المتعلقة بالأنشطة البرية، منها فعاليات خاصة بالأطفال، مثل: تحدي الحبال، ومضمار سباق الأطفال، وركوب الخيل.

كما تتواجد لعشاق المغامرة فعاليات متعددة، مثل: الانزلاق بالحبل، والمتاهة، ورالي السيارات، والتطعيس، وحائط التسلق، وميدان القتال بالليزر، وميدان الرماية.

كما ستنطلق أول سمرات موسم الرياض الفنية، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر بحفل لفنان العرب محمد عبده، والفنان طلال السلامة.

وتدشن فعاليات منطقة "صحاري الرياض" يوم الأربعاء المقبل 4 ديسمبر 2019م، حيث ستستقبل زوارها يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى الـ 12 صباحاً طوال أيام الأسبوع، ومن 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً في أيام نهاية الأسبوع.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
07:22 PM

"صحارى الرياض" تستقبل عشاق الرحلات البرية والمغامرات.. الأربعاء

يتجاوز عدد فعالياتها 30 فعالية وتتناسب مع كل الأعمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترقب عشاق الرحلات الترفيهية البرية، افتتاح منطقة "صحارى الرياض"، إحدى مناطق #موسم_الرياض، والتي يتواكب افتتاحها مع أجواء الرياض الشتوية، حيث يكون للرحلات البرية وأنشطتها طابع مختلف لا يتكرر إلا مع شتاء الرياض.

وتحتوي منطقة "صحارى الرياض" على عدة مناطق تقام عليها الأنشطة، وهي: منطقة المغامرة، ومنطقة ربوع بلادي، ومنطقة صحارى، ومنطقة كبار الشخصيات، كما تقسم فعالياتها إلى خمسة أصناف، هي: فعاليات التشويق والمغامرة، والفعاليات العائلية، والحفلات الموسيقية والمسرحية، وفعاليات فنية، والفعاليات الغذائية.

ويتجاوز عدد الفعاليات الـ 30 فعالية، وتتناسب مع كافة الأعمار وتلبي كل الهوايات المتعلقة بالأنشطة البرية، منها فعاليات خاصة بالأطفال، مثل: تحدي الحبال، ومضمار سباق الأطفال، وركوب الخيل.

كما تتواجد لعشاق المغامرة فعاليات متعددة، مثل: الانزلاق بالحبل، والمتاهة، ورالي السيارات، والتطعيس، وحائط التسلق، وميدان القتال بالليزر، وميدان الرماية.

كما ستنطلق أول سمرات موسم الرياض الفنية، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر بحفل لفنان العرب محمد عبده، والفنان طلال السلامة.

وتدشن فعاليات منطقة "صحاري الرياض" يوم الأربعاء المقبل 4 ديسمبر 2019م، حيث ستستقبل زوارها يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى الـ 12 صباحاً طوال أيام الأسبوع، ومن 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً في أيام نهاية الأسبوع.

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