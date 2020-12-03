النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات": تسجيل 58 ألف منتج عبر منصة سابر خلال نوفمبر

عدد المنتجات المسجلة تجاوزت الـ1.4 مليون منتج محلي ومستورد

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تسجيل أكثر من 58 ألف منتج خلال شهر نوفمبر في منصة سابر الإلكترونية؛ فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 23 ألف شهادة، بالإضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة للإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة، سجل بها أكثر من 33 ألف تاجر، وتجاوزت عدد المنتجات المسجلة 1.4 مليون منتج محلي ومستورد، إلى جانب أكثر من 395 ألف شهادة مطابقة؛ وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وبيّنت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تُسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم؛ للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ؛ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة، وتسجيل المنتجات عبر saber.sa؛ مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الإلكترونية؛ كان بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة.

يشار إلى أن هيئة المواصفات قد أعلنت -في وقت سابق- إطلاق خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين؛ لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات": تسجيل 58 ألف منتج عبر منصة سابر خلال نوفمبر
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تسجيل أكثر من 58 ألف منتج خلال شهر نوفمبر في منصة سابر الإلكترونية؛ فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 23 ألف شهادة، بالإضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة للإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة، سجل بها أكثر من 33 ألف تاجر، وتجاوزت عدد المنتجات المسجلة 1.4 مليون منتج محلي ومستورد، إلى جانب أكثر من 395 ألف شهادة مطابقة؛ وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وبيّنت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تُسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم؛ للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ؛ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة، وتسجيل المنتجات عبر saber.sa؛ مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الإلكترونية؛ كان بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة.

يشار إلى أن هيئة المواصفات قد أعلنت -في وقت سابق- إطلاق خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين؛ لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:38 AM

"المواصفات": تسجيل 58 ألف منتج عبر منصة سابر خلال نوفمبر

عدد المنتجات المسجلة تجاوزت الـ1.4 مليون منتج محلي ومستورد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تسجيل أكثر من 58 ألف منتج خلال شهر نوفمبر في منصة سابر الإلكترونية؛ فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 23 ألف شهادة، بالإضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة للإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة، سجل بها أكثر من 33 ألف تاجر، وتجاوزت عدد المنتجات المسجلة 1.4 مليون منتج محلي ومستورد، إلى جانب أكثر من 395 ألف شهادة مطابقة؛ وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وبيّنت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تُسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم؛ للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ؛ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة، وتسجيل المنتجات عبر saber.sa؛ مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الإلكترونية؛ كان بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة.

يشار إلى أن هيئة المواصفات قد أعلنت -في وقت سابق- إطلاق خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين؛ لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,296
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,096
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,751

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة