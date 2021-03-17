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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

جميع الحالات وافدة من الخارج

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج؛ مبينة أن إجمالي الإصابات بلغ 90066 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات
سبق

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج؛ مبينة أن إجمالي الإصابات بلغ 90066 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:25 AM

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

جميع الحالات وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج؛ مبينة أن إجمالي الإصابات بلغ 90066 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

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