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اليمن.. "الأغذية العالمي" يطالب بالوصول لصوامع القمح بعد هجوم الحوثيين

قذائف الهاون أصابت مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة وأحرقت اثنتَيْن

طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعد هجوم ميليشيا الحوثي على الصوامع والمطاحن في مدينة الحديدة الساحلية وأدى إلى احتراق اثنتين منهم.

وورد في بيان للأمم المتحدة حسب "العربية نت" أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت بنيران قذائف الهاون الحوثية.

وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه.. نحتاج إلى هذا القمح".

وقال ستيفن أندرسون، مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن الوصول مطلوب لنقل ما تبقى من القمح.

وتستقبل المطاحن 51 طنًا متريًا من القمح، تمثل قرابة ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي من القمح.

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اليمن.. "الأغذية العالمي" يطالب بالوصول لصوامع القمح بعد هجوم الحوثيين
سبق

طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعد هجوم ميليشيا الحوثي على الصوامع والمطاحن في مدينة الحديدة الساحلية وأدى إلى احتراق اثنتين منهم.

وورد في بيان للأمم المتحدة حسب "العربية نت" أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت بنيران قذائف الهاون الحوثية.

وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه.. نحتاج إلى هذا القمح".

وقال ستيفن أندرسون، مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن الوصول مطلوب لنقل ما تبقى من القمح.

وتستقبل المطاحن 51 طنًا متريًا من القمح، تمثل قرابة ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي من القمح.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:38 PM

اليمن.. "الأغذية العالمي" يطالب بالوصول لصوامع القمح بعد هجوم الحوثيين

قذائف الهاون أصابت مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة وأحرقت اثنتَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعد هجوم ميليشيا الحوثي على الصوامع والمطاحن في مدينة الحديدة الساحلية وأدى إلى احتراق اثنتين منهم.

وورد في بيان للأمم المتحدة حسب "العربية نت" أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت بنيران قذائف الهاون الحوثية.

وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه.. نحتاج إلى هذا القمح".

وقال ستيفن أندرسون، مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن الوصول مطلوب لنقل ما تبقى من القمح.

وتستقبل المطاحن 51 طنًا متريًا من القمح، تمثل قرابة ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي من القمح.

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