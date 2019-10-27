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شاهد ماذا فعلت الأمطار بمستشفى حفر الباطن.. والصحة: وضع المنومين مطمئن

"الأرصاد" نبهت المنطقة الشرقية باستمرار هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار التي تعرض لها مستشفى حفر الباطن بسبب الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة، اليوم الأحد، فيما أكدت صحة حفر الباطن عدم تأثر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن بالحالة المطرية الغزيرة.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة حفر الباطن عبر حسابها بموقع "تويتر" أن الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي من جراء الحالة المطرية، موضحةً أن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدةً أن وضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل قليل، تنبيهاً متقدماً لأهالي المنطقة الشرقية، باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل «حفر الباطن والخفجي وقرية العليا»، وأنها مستمرة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

حفر الباطن مستشفى حفر الباطن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد ماذا فعلت الأمطار بمستشفى حفر الباطن.. والصحة: وضع المنومين مطمئن
سبق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار التي تعرض لها مستشفى حفر الباطن بسبب الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة، اليوم الأحد، فيما أكدت صحة حفر الباطن عدم تأثر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن بالحالة المطرية الغزيرة.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة حفر الباطن عبر حسابها بموقع "تويتر" أن الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي من جراء الحالة المطرية، موضحةً أن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدةً أن وضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل قليل، تنبيهاً متقدماً لأهالي المنطقة الشرقية، باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل «حفر الباطن والخفجي وقرية العليا»، وأنها مستمرة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
10:25 PM

شاهد ماذا فعلت الأمطار بمستشفى حفر الباطن.. والصحة: وضع المنومين مطمئن

"الأرصاد" نبهت المنطقة الشرقية باستمرار هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار التي تعرض لها مستشفى حفر الباطن بسبب الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة، اليوم الأحد، فيما أكدت صحة حفر الباطن عدم تأثر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن بالحالة المطرية الغزيرة.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة حفر الباطن عبر حسابها بموقع "تويتر" أن الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي من جراء الحالة المطرية، موضحةً أن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدةً أن وضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل قليل، تنبيهاً متقدماً لأهالي المنطقة الشرقية، باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل «حفر الباطن والخفجي وقرية العليا»، وأنها مستمرة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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