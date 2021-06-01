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ضبط مخالفَيْن ألقيا مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة

العقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مخالفَيْن لنظام البيئة يفرغان مياه الصرف غير المعالجة في وسط بيئي بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ ضبط صهريجَي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الأريترية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.

وأضاف: تمّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، وعقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي، السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مخالفَيْن ألقيا مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مخالفَيْن لنظام البيئة يفرغان مياه الصرف غير المعالجة في وسط بيئي بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ ضبط صهريجَي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الأريترية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.

وأضاف: تمّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، وعقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي، السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
01:32 PM

ضبط مخالفَيْن ألقيا مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة

العقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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1,228

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مخالفَيْن لنظام البيئة يفرغان مياه الصرف غير المعالجة في وسط بيئي بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ ضبط صهريجَي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الأريترية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.

وأضاف: تمّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، وعقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي، السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

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