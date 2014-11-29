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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمكة المكرمة

يحمل رقم 249 على مستوى المملكة.. وسط التقيد بالإجراءات

دشن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الزايدي بمكة المكرمة، والذي يحمل الرقم 249 على مستوى المملكة. وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتداداً لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكل عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأضاف: اختيار مكة المكرمة من قبل الشركة لافتتاح الفرع الجديد نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يقام على مساحة (1748) متراً مربعاً، ويقع في حي الزايدي على طريق مكة- جدة السريع، بالقرب من تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسيخدم نطاقاً واسعاً من أبناء وزوار مكة المكرمة، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر "جوجل بلاي" أو "أبل ستور"، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمكة المكرمة
سبق

دشن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الزايدي بمكة المكرمة، والذي يحمل الرقم 249 على مستوى المملكة. وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتداداً لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكل عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأضاف: اختيار مكة المكرمة من قبل الشركة لافتتاح الفرع الجديد نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يقام على مساحة (1748) متراً مربعاً، ويقع في حي الزايدي على طريق مكة- جدة السريع، بالقرب من تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسيخدم نطاقاً واسعاً من أبناء وزوار مكة المكرمة، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر "جوجل بلاي" أو "أبل ستور"، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:21 PM

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمكة المكرمة

يحمل رقم 249 على مستوى المملكة.. وسط التقيد بالإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الزايدي بمكة المكرمة، والذي يحمل الرقم 249 على مستوى المملكة. وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتداداً لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكل عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأضاف: اختيار مكة المكرمة من قبل الشركة لافتتاح الفرع الجديد نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يقام على مساحة (1748) متراً مربعاً، ويقع في حي الزايدي على طريق مكة- جدة السريع، بالقرب من تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسيخدم نطاقاً واسعاً من أبناء وزوار مكة المكرمة، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر "جوجل بلاي" أو "أبل ستور"، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

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