النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ينطلق غدًا بالرياض.. "الراجحي" يرعى مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"

يستمر يومين ويناقش عدة محاور وموضوعات خلال 6 جلسات

ينطلق غدًا في العاصمة الرياض مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، ويستمر يومين، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وينظمه معهد الإدارة العامة.

وستُعقد ست جلسات خلال يومي انعقاد المؤتمر، تتناول الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي، والشراكات والتمكين، ودور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في المملكة.

وسيبحث المؤتمر في محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عدد من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها إسهام في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

الرياض مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي أحمد الراجحي معهد الإدارة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ينطلق غدًا بالرياض.. "الراجحي" يرعى مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"
سبق

ينطلق غدًا في العاصمة الرياض مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، ويستمر يومين، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وينظمه معهد الإدارة العامة.

وستُعقد ست جلسات خلال يومي انعقاد المؤتمر، تتناول الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي، والشراكات والتمكين، ودور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في المملكة.

وسيبحث المؤتمر في محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عدد من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها إسهام في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:02 AM

ينطلق غدًا بالرياض.. "الراجحي" يرعى مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"

يستمر يومين ويناقش عدة محاور وموضوعات خلال 6 جلسات

A A A
خالد علي - الرياض
0
141

ينطلق غدًا في العاصمة الرياض مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، ويستمر يومين، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وينظمه معهد الإدارة العامة.

وستُعقد ست جلسات خلال يومي انعقاد المؤتمر، تتناول الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي، والشراكات والتمكين، ودور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في المملكة.

وسيبحث المؤتمر في محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عدد من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها إسهام في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,512
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,294
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,004
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,045

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة