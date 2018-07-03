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المدينة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري

هرّب الكوكائين داخل أحشائه.. وبيان الداخلية يوضح التفاصيل

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم في المدينة المنورة، حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية، أُلقي القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر داخل أحشائه.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات في المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ أبو دوريمي أويدا أجيبولا -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما تَقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ أبو دوريمي أويدا أجيبولا اليوم الثلاثاء 19/ 10/ 1439هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم في المدينة المنورة، حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية، أُلقي القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر داخل أحشائه.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات في المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ أبو دوريمي أويدا أجيبولا -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما تَقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ أبو دوريمي أويدا أجيبولا اليوم الثلاثاء 19/ 10/ 1439هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
12:08 PM

المدينة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري

هرّب الكوكائين داخل أحشائه.. وبيان الداخلية يوضح التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم في المدينة المنورة، حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية، أُلقي القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر داخل أحشائه.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات في المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ أبو دوريمي أويدا أجيبولا -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما تَقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ أبو دوريمي أويدا أجيبولا اليوم الثلاثاء 19/ 10/ 1439هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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