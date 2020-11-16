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مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق "كلنا أمن"

للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية (كلنا أمن) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

كلنا أمن

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مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق "كلنا أمن"
سبق

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية (كلنا أمن) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
06:47 PM

مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق "كلنا أمن"

للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
920

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية (كلنا أمن) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

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