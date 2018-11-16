باهبري: في ودية اليمن اكتسبنا الهدف الفني

أكد هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي الأول أن المنتخب اليمني يعد مقاربا لمستواه لبعض المجموعة التي تضم المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة يناير المقبل. وقد جنى المنتخب السعودي الهدف الفني الذي رسمه خوان بيتزي للخروج به من هذه المواجهة.

وقال باهبري في حديثه عقب المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني مساء اليوم بمدينة الدمام : "لست معتادا على اللعب في خط الهجوم ويناسبني الطرف الأيمن أو الأيسر، ولكن تبقى هذه وجهة نظر المدرب الذي أشركني مهاجما في مواجهات سابقة وما علينا سوى تنفيذ تعليماته على المستطيل الأخضر".

وختم حديثه : " مازال أمامنا مواجهات ودية مهمة ستكون المحك النهائي قبل خوض غمار بطولة آسيا وسترسم الهوية النهائية للأخضر".