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"العسيري" لرتبة "نقيب" بجوازات مكة المكرمة

صدر الأمر الكريم بترقية "محمد يحيى بن شامي العاطفي عسيري" من منسوبي إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة، إلى رتبة نقيب.

فيما عبر "عسيري" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر -حفظهم الله -معتبراً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

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"العسيري" لرتبة "نقيب" بجوازات مكة المكرمة
سبق

صدر الأمر الكريم بترقية "محمد يحيى بن شامي العاطفي عسيري" من منسوبي إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة، إلى رتبة نقيب.

فيما عبر "عسيري" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر -حفظهم الله -معتبراً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
09:07 PM

"العسيري" لرتبة "نقيب" بجوازات مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر الأمر الكريم بترقية "محمد يحيى بن شامي العاطفي عسيري" من منسوبي إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة، إلى رتبة نقيب.

فيما عبر "عسيري" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر -حفظهم الله -معتبراً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

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