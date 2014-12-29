أمانة جدة عن صورة جلوس عمال نظافة العرضيات: تصرف فردي

المتحدث لـ"سبق": جرى إحالة السائق للقسم المختص لاتخاذ اللازم

أكدت أمانة جدة حول توثيق مواطن عدة مخالفات صحية ومرورية على سيارة قلاب لبلدية العرضية الشمالية أن جلوس عمال النظافة في آخر المركبة تصرف فردي من السائق ومخالف لما تم التوصية عليه في نقل العمال، وجرى إحالته للقسم المختص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

وأضاف مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد بن عبيد البقمي في رده على خبر بعنوان "مواطن يوثق عدة مخالفات صحية ومرورية على سيارة قلاب لبلدية العرضية الشمالية": فيما يخص لوحة السيارة تم مخاطبة المرور بخصوص فقدان اللوحة وجاري المتابعة من قبل القسم المختص، وفي ما يخص نقل العمال نوضح أنه يجري بشكل ترددي من سكنهم الخاص إلى أماكن العمل المحددة وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية على دفعات يوميًا في الذهاب والعودة للسكن.

وتابع: أما بخصوص العمال وجلوسهم في آخر المركبة فهو تصرف فردي من السائق ومخالف لما تم التوصية عليه في نقل العمال وجرى إحالته للقسم المختص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.