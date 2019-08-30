الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024
أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.
وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.
وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.
الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-30
أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.
وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.
وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
06:56 PM
الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024
أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.
وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.
وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.