النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية

الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.

وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.

وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024
سبق

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.

وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.

وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
06:56 PM

الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
6,064

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح.

وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024.

وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,648
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,210
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,545

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة