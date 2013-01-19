استعدادا لكأس العالم .. الأخضر الشاب يواجه السنغال (وديا)

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا السبت، مواجهته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الدمام، والذي يمتد حتى الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في أولى مراحل الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

ويستضيف الأخضر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، نظيره منتخب السنغال في تمام الثالثة من مساء غدٍ السبت.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر الشاب حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بمران الاستحواذ على الكرة والضغط العكسي، أعقبها مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.