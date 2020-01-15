بعد عمليات نهل الرمال والمخاطر.. "بلدي وادي جازان" يقرر الرفع للوزير

ممارسات المؤسسات تسبّبت بأضرار وقطع تمديدات المياه والمخاطر لسد الحماية

تبنى المجلس البلدي في مركز وادي جازان قرارًا بإجماع أعضائه، بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية -بصفته المرجع الإداري للمجلس- بشأن المؤسسات التي تنهل الرمال بوادي جازان.

وجاءت هذه الخطوة بعد ممارسات مؤسسات نهل الرمال من وادي جازان؛ مما تسبب بأضرار وقطع تمديدات المياه، وكذلك مخاطر لسد الحماية.

وكانت "سبق" قد ناقشت موضوع نهل الرمال من وادي جازان؛ إذ اشتكى عدد من سكان قرى البديع والقرفي بمحافظة أبو عريش، من وجود عدد كبير من المعدات الثقيلة تقوم بنهل كميات كبيرة جدًّا من الرمال والبطحاء في وادي جيزان، وتقوم بتجريف التربة بشكل سريع في عدد من المواقع؛ مما شكّل مخاطر شرحها الأهالي في تقرير سابق.