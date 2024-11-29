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أخصائي فيروسات: هذه هي طرق إيقاف تفشي "أوميكرون"

حذّر من أن العديدين مناعتُهم ضعيفة وقد يُطوّرون سلالات جديدة

أماط الأكاديمي ورئيس مختبر تكنولوجيات بيولوجيا النانو والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيوسوف، اللثام عما يمكن أن يساعد في إيقاف تفشي سلالة "أوميكرون" للفيروس التاجي.

ووفق ما نقلته صحيفة "إزفيستي"، قال "نيتيوسوف": "الذين تلقوا مؤخرًا لقاحًا ضد فيروس كورونا، بمقدورهم مقاومة السلالة الجديدة، لكن حتى هؤلاء بحاجة إلى ارتداء الكمامات، بصفتها وقاية إضافية ضد متحور "أوميكرون".

وطبقًا للأكاديمي الروسي؛ فإن اللقاحات ضد فيروس كورونا والكمامات هي أفضل الطرق لحماية جسم الإنسان.

وأشار إلى أن الكثير من الناس في العالم لديهم مناعة ضعيفة، ويمكن أن تظهر في أجسامهم سلالات جديدة، ويتعرض هؤلاء لمسارات خطيرة للمرض، كما أنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس التاجي إلى الآخرين بسرعة فائقة.

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أخصائي فيروسات: هذه هي طرق إيقاف تفشي "أوميكرون"
سبق

أماط الأكاديمي ورئيس مختبر تكنولوجيات بيولوجيا النانو والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيوسوف، اللثام عما يمكن أن يساعد في إيقاف تفشي سلالة "أوميكرون" للفيروس التاجي.

ووفق ما نقلته صحيفة "إزفيستي"، قال "نيتيوسوف": "الذين تلقوا مؤخرًا لقاحًا ضد فيروس كورونا، بمقدورهم مقاومة السلالة الجديدة، لكن حتى هؤلاء بحاجة إلى ارتداء الكمامات، بصفتها وقاية إضافية ضد متحور "أوميكرون".

وطبقًا للأكاديمي الروسي؛ فإن اللقاحات ضد فيروس كورونا والكمامات هي أفضل الطرق لحماية جسم الإنسان.

وأشار إلى أن الكثير من الناس في العالم لديهم مناعة ضعيفة، ويمكن أن تظهر في أجسامهم سلالات جديدة، ويتعرض هؤلاء لمسارات خطيرة للمرض، كما أنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس التاجي إلى الآخرين بسرعة فائقة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:06 PM

أخصائي فيروسات: هذه هي طرق إيقاف تفشي "أوميكرون"

حذّر من أن العديدين مناعتُهم ضعيفة وقد يُطوّرون سلالات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أماط الأكاديمي ورئيس مختبر تكنولوجيات بيولوجيا النانو والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيوسوف، اللثام عما يمكن أن يساعد في إيقاف تفشي سلالة "أوميكرون" للفيروس التاجي.

ووفق ما نقلته صحيفة "إزفيستي"، قال "نيتيوسوف": "الذين تلقوا مؤخرًا لقاحًا ضد فيروس كورونا، بمقدورهم مقاومة السلالة الجديدة، لكن حتى هؤلاء بحاجة إلى ارتداء الكمامات، بصفتها وقاية إضافية ضد متحور "أوميكرون".

وطبقًا للأكاديمي الروسي؛ فإن اللقاحات ضد فيروس كورونا والكمامات هي أفضل الطرق لحماية جسم الإنسان.

وأشار إلى أن الكثير من الناس في العالم لديهم مناعة ضعيفة، ويمكن أن تظهر في أجسامهم سلالات جديدة، ويتعرض هؤلاء لمسارات خطيرة للمرض، كما أنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس التاجي إلى الآخرين بسرعة فائقة.

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