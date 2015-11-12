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"أرامكو" تكشف عن "مكمن قوتها الأبرز" .. ما تكلفة برميل النفط لديها؟

الأرخص .. والأعلى في الهند والصين وبمشاريع الاستخراج البرية بأمريكا

كشفت شركة "أرامكو"، في دراسة نشرتها على موقعها، عن كلفة استخراج برميل النفط لديها، الذي يعد الأدنى في العالم؛ ما يعد إحدى أبرز نقاط القوة لعملاق النفط العالمي.

ونقلت وكالة "نوفوستي"،عن الدراسة، أن متوسط تكاليف إنتاج "أرامكو" لبرميل الخام بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 17 دولاراً للبرميل.

وذكرت الدراسة، أن تكلفة استخراج برميل النفط في الكويت تعد الأرخص أيضاً، إذ يبلغ متوسط تكلفة استخراجه نحو 17 دولارا للبرميل.

فيما أشارت إلى أن أعلى تكلفة استخراج للبرميل في كازاخستان وأذربيجان والهند والصين وفي مشاريع الاستخراج البرية في الولايات المتحدة وفي مشاريع الاستخراج البحرية في أنجولا وتايلاند.

أما عن تكلفة استخراج برميل النفط في روسيا، فقالت الدراسة إن متوسط تكلفة استخراج النفط في روسيا للمشاريع البرية تبلغ 42 دولاراً للبرميل، و44 دولاراً للمشاريع البحرية.

وتأتي الدراسة في وقت تخطط فيه "أرامكو" لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام الأولي، ومن المقرر أن تعلن الشركة السعودية، الأحد، إرشادات الاكتتاب لطرح الأسهم، الذي سيتم في سوق المال السعودية "تداول".

ويعد طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط ضمن "رؤية 2030".

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

أرامكو النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تكشف عن "مكمن قوتها الأبرز" .. ما تكلفة برميل النفط لديها؟
سبق

كشفت شركة "أرامكو"، في دراسة نشرتها على موقعها، عن كلفة استخراج برميل النفط لديها، الذي يعد الأدنى في العالم؛ ما يعد إحدى أبرز نقاط القوة لعملاق النفط العالمي.

ونقلت وكالة "نوفوستي"،عن الدراسة، أن متوسط تكاليف إنتاج "أرامكو" لبرميل الخام بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 17 دولاراً للبرميل.

وذكرت الدراسة، أن تكلفة استخراج برميل النفط في الكويت تعد الأرخص أيضاً، إذ يبلغ متوسط تكلفة استخراجه نحو 17 دولارا للبرميل.

فيما أشارت إلى أن أعلى تكلفة استخراج للبرميل في كازاخستان وأذربيجان والهند والصين وفي مشاريع الاستخراج البرية في الولايات المتحدة وفي مشاريع الاستخراج البحرية في أنجولا وتايلاند.

أما عن تكلفة استخراج برميل النفط في روسيا، فقالت الدراسة إن متوسط تكلفة استخراج النفط في روسيا للمشاريع البرية تبلغ 42 دولاراً للبرميل، و44 دولاراً للمشاريع البحرية.

وتأتي الدراسة في وقت تخطط فيه "أرامكو" لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام الأولي، ومن المقرر أن تعلن الشركة السعودية، الأحد، إرشادات الاكتتاب لطرح الأسهم، الذي سيتم في سوق المال السعودية "تداول".

ويعد طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط ضمن "رؤية 2030".

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
11:17 AM

"أرامكو" تكشف عن "مكمن قوتها الأبرز" .. ما تكلفة برميل النفط لديها؟

الأرخص .. والأعلى في الهند والصين وبمشاريع الاستخراج البرية بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "أرامكو"، في دراسة نشرتها على موقعها، عن كلفة استخراج برميل النفط لديها، الذي يعد الأدنى في العالم؛ ما يعد إحدى أبرز نقاط القوة لعملاق النفط العالمي.

ونقلت وكالة "نوفوستي"،عن الدراسة، أن متوسط تكاليف إنتاج "أرامكو" لبرميل الخام بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 17 دولاراً للبرميل.

وذكرت الدراسة، أن تكلفة استخراج برميل النفط في الكويت تعد الأرخص أيضاً، إذ يبلغ متوسط تكلفة استخراجه نحو 17 دولارا للبرميل.

فيما أشارت إلى أن أعلى تكلفة استخراج للبرميل في كازاخستان وأذربيجان والهند والصين وفي مشاريع الاستخراج البرية في الولايات المتحدة وفي مشاريع الاستخراج البحرية في أنجولا وتايلاند.

أما عن تكلفة استخراج برميل النفط في روسيا، فقالت الدراسة إن متوسط تكلفة استخراج النفط في روسيا للمشاريع البرية تبلغ 42 دولاراً للبرميل، و44 دولاراً للمشاريع البحرية.

وتأتي الدراسة في وقت تخطط فيه "أرامكو" لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام الأولي، ومن المقرر أن تعلن الشركة السعودية، الأحد، إرشادات الاكتتاب لطرح الأسهم، الذي سيتم في سوق المال السعودية "تداول".

ويعد طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط ضمن "رؤية 2030".

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

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