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جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية

يهدف إلى بيئة عمل بلا ورق عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال

دشّن رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري؛ أمس، نظام برق للتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بقاعة الاجتماعات.

ويهدف نظام برق إلى بيئة عمل بلا ورق، عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال، ومركزية في إدارة المحتوى والتعاملات الإلكترونية، وتفعيل آليات الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية بالجامعة، وتوفير التقارير والإحصائيات والحفاظ على دقة بيانات الصادرة والواردة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المحتوى، إضافة إلى مؤشرات إنجاز المعاملات على مستوى الإدارة والموظف.

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جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية
سبق

دشّن رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري؛ أمس، نظام برق للتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بقاعة الاجتماعات.

ويهدف نظام برق إلى بيئة عمل بلا ورق، عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال، ومركزية في إدارة المحتوى والتعاملات الإلكترونية، وتفعيل آليات الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية بالجامعة، وتوفير التقارير والإحصائيات والحفاظ على دقة بيانات الصادرة والواردة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المحتوى، إضافة إلى مؤشرات إنجاز المعاملات على مستوى الإدارة والموظف.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
11:51 AM

جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية

يهدف إلى بيئة عمل بلا ورق عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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دشّن رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري؛ أمس، نظام برق للتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بقاعة الاجتماعات.

ويهدف نظام برق إلى بيئة عمل بلا ورق، عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال، ومركزية في إدارة المحتوى والتعاملات الإلكترونية، وتفعيل آليات الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية بالجامعة، وتوفير التقارير والإحصائيات والحفاظ على دقة بيانات الصادرة والواردة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المحتوى، إضافة إلى مؤشرات إنجاز المعاملات على مستوى الإدارة والموظف.

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