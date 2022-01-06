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"بايدن": ترامب حشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض

"هاريس": لن نسمح للمتطرفين في أمريكا بضرب ديمقراطيتنا

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، بحشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض، وقام بنشر شبكة من الأكاذيب للتشكيك بالانتخابات، وأن الإدارة السابقة سعت لشطب أصوات أمريكيين لتغيير النتائج.

وأكد "بايدن" أن انتخابات 2020 كانت أعظم ديمقراطية في تاريخ أمريكا، وقال إن نوابًا جمهوريين يخافون ترامب ساهموا بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، وإن ترامب كان يعمل لمصالحه الخاصة عندما رفض نتائج الانتخابات، ولم يقم بما يلزم حينها لوقف اقتحام الكابيتول، وإن العصابة التي اقتحمت الكابيتول كانت تريد تمزيق أمريكا. وقال إن ترامب رفض تسليم السلطة وأنصاره فشلوا بتعطيل الديمقراطية.

فيما قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس: "علينا الاتحاد للدفاع عن الديمقراطية في أمريكا"، وأضافت أن يوم اقتحام الكابيتول سيبقى عالقًا في ذاكرتنا، وأن اقتحام الكابيتول كان هجومًا على القيم الأمريكية، وأكدت: لن نسمح للمتطرفين في أمريكا بضرب ديمقراطيتنا.

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"بايدن": ترامب حشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض
سبق

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، بحشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض، وقام بنشر شبكة من الأكاذيب للتشكيك بالانتخابات، وأن الإدارة السابقة سعت لشطب أصوات أمريكيين لتغيير النتائج.

وأكد "بايدن" أن انتخابات 2020 كانت أعظم ديمقراطية في تاريخ أمريكا، وقال إن نوابًا جمهوريين يخافون ترامب ساهموا بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، وإن ترامب كان يعمل لمصالحه الخاصة عندما رفض نتائج الانتخابات، ولم يقم بما يلزم حينها لوقف اقتحام الكابيتول، وإن العصابة التي اقتحمت الكابيتول كانت تريد تمزيق أمريكا. وقال إن ترامب رفض تسليم السلطة وأنصاره فشلوا بتعطيل الديمقراطية.

فيما قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس: "علينا الاتحاد للدفاع عن الديمقراطية في أمريكا"، وأضافت أن يوم اقتحام الكابيتول سيبقى عالقًا في ذاكرتنا، وأن اقتحام الكابيتول كان هجومًا على القيم الأمريكية، وأكدت: لن نسمح للمتطرفين في أمريكا بضرب ديمقراطيتنا.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
05:48 PM

"بايدن": ترامب حشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض

"هاريس": لن نسمح للمتطرفين في أمريكا بضرب ديمقراطيتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,835

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، بحشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض، وقام بنشر شبكة من الأكاذيب للتشكيك بالانتخابات، وأن الإدارة السابقة سعت لشطب أصوات أمريكيين لتغيير النتائج.

وأكد "بايدن" أن انتخابات 2020 كانت أعظم ديمقراطية في تاريخ أمريكا، وقال إن نوابًا جمهوريين يخافون ترامب ساهموا بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، وإن ترامب كان يعمل لمصالحه الخاصة عندما رفض نتائج الانتخابات، ولم يقم بما يلزم حينها لوقف اقتحام الكابيتول، وإن العصابة التي اقتحمت الكابيتول كانت تريد تمزيق أمريكا. وقال إن ترامب رفض تسليم السلطة وأنصاره فشلوا بتعطيل الديمقراطية.

فيما قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس: "علينا الاتحاد للدفاع عن الديمقراطية في أمريكا"، وأضافت أن يوم اقتحام الكابيتول سيبقى عالقًا في ذاكرتنا، وأن اقتحام الكابيتول كان هجومًا على القيم الأمريكية، وأكدت: لن نسمح للمتطرفين في أمريكا بضرب ديمقراطيتنا.

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