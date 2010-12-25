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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعقد ورشة عمل لتطوير قطاع الرياضة اليمني

تناولت احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني

عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالرياض أمس، ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن وزارة الرياضة السعودية ووزارة الرياضة والشباب اليمنية تناولت احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني.
وجرى خلال الورشة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التعاون المشتركة بين وزارة الرياضة السعودية والبرنامج، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التقدم المحرز في مجال تنمية القطاع الرياضي اليمني، والذي تمثلت باكورة المشاريع الداعمة له في مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، كما تم التطرق إلى الاحتياجات العامة التي تتضمن احتياجات إنشائية، ومشاريع إعادة تأهيل وبرامج ومبادرات تنموية، للبدء بدراستها وترتيبها لمعرفة الأولويات وتنسيقها.
وأوضح نائب وزير الرياضة اليمني منير الوجيه، أن هذه الورشة كانت مثمرة وناجحة، وسينتج عنها تطوير العلاقة مع الجانب اليمني المتمثل بوزارة الشباب والرياضة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهو انطلاق من مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مع البرنامج، باعتباره امتدادًا لاهتمام مستمر ومعتاد من المملكة العربية السعودية بكل مواقفها الداعمة لليمن، مبينًا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تطوير ودعم.
من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الرياضة السعودية محمد الحميضي: إن الورشة امتداد للمذكرة التي وُقعت مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرحنا من خلاله أفكارًا حول دعم الجانب اليمني فيما يخص مشاريع البنية التحتية اليمنية، وكذلك إعداد وتصميم برامج رياضية وشبابية بين البلدين".
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعًا ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعقد ورشة عمل لتطوير قطاع الرياضة اليمني
سبق

عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالرياض أمس، ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن وزارة الرياضة السعودية ووزارة الرياضة والشباب اليمنية تناولت احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني.
وجرى خلال الورشة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التعاون المشتركة بين وزارة الرياضة السعودية والبرنامج، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التقدم المحرز في مجال تنمية القطاع الرياضي اليمني، والذي تمثلت باكورة المشاريع الداعمة له في مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، كما تم التطرق إلى الاحتياجات العامة التي تتضمن احتياجات إنشائية، ومشاريع إعادة تأهيل وبرامج ومبادرات تنموية، للبدء بدراستها وترتيبها لمعرفة الأولويات وتنسيقها.
وأوضح نائب وزير الرياضة اليمني منير الوجيه، أن هذه الورشة كانت مثمرة وناجحة، وسينتج عنها تطوير العلاقة مع الجانب اليمني المتمثل بوزارة الشباب والرياضة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهو انطلاق من مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مع البرنامج، باعتباره امتدادًا لاهتمام مستمر ومعتاد من المملكة العربية السعودية بكل مواقفها الداعمة لليمن، مبينًا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تطوير ودعم.
من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الرياضة السعودية محمد الحميضي: إن الورشة امتداد للمذكرة التي وُقعت مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرحنا من خلاله أفكارًا حول دعم الجانب اليمني فيما يخص مشاريع البنية التحتية اليمنية، وكذلك إعداد وتصميم برامج رياضية وشبابية بين البلدين".
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعًا ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
04:47 PM

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعقد ورشة عمل لتطوير قطاع الرياضة اليمني

تناولت احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالرياض أمس، ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن وزارة الرياضة السعودية ووزارة الرياضة والشباب اليمنية تناولت احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني.
وجرى خلال الورشة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التعاون المشتركة بين وزارة الرياضة السعودية والبرنامج، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التقدم المحرز في مجال تنمية القطاع الرياضي اليمني، والذي تمثلت باكورة المشاريع الداعمة له في مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، كما تم التطرق إلى الاحتياجات العامة التي تتضمن احتياجات إنشائية، ومشاريع إعادة تأهيل وبرامج ومبادرات تنموية، للبدء بدراستها وترتيبها لمعرفة الأولويات وتنسيقها.
وأوضح نائب وزير الرياضة اليمني منير الوجيه، أن هذه الورشة كانت مثمرة وناجحة، وسينتج عنها تطوير العلاقة مع الجانب اليمني المتمثل بوزارة الشباب والرياضة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهو انطلاق من مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مع البرنامج، باعتباره امتدادًا لاهتمام مستمر ومعتاد من المملكة العربية السعودية بكل مواقفها الداعمة لليمن، مبينًا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تطوير ودعم.
من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الرياضة السعودية محمد الحميضي: إن الورشة امتداد للمذكرة التي وُقعت مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرحنا من خلاله أفكارًا حول دعم الجانب اليمني فيما يخص مشاريع البنية التحتية اليمنية، وكذلك إعداد وتصميم برامج رياضية وشبابية بين البلدين".
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعًا ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

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