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"رئاسة شؤون الحرمين" تستقبل الطائفين غير المعتمرين

بالدور الأول من المسجد الحرام

استقبلت، اليوم، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين غير المعتمرين، بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهّزت الرئاسة الخدمات كافة لتحقيق عددٍ من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بضرورة استعداد جميع الوكالات والادارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير الامكانات كافة لراحتهم، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور الجائحة.

ووفّرت الرئاسة 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، كما وفرت الرئاسة 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، وفتحت (50) باباً للدخول والخروج، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبوتاً ذكياً للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية.

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"رئاسة شؤون الحرمين" تستقبل الطائفين غير المعتمرين
سبق

استقبلت، اليوم، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين غير المعتمرين، بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهّزت الرئاسة الخدمات كافة لتحقيق عددٍ من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بضرورة استعداد جميع الوكالات والادارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير الامكانات كافة لراحتهم، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور الجائحة.

ووفّرت الرئاسة 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، كما وفرت الرئاسة 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، وفتحت (50) باباً للدخول والخروج، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبوتاً ذكياً للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:15 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
02:56 PM

"رئاسة شؤون الحرمين" تستقبل الطائفين غير المعتمرين

بالدور الأول من المسجد الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استقبلت، اليوم، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين غير المعتمرين، بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهّزت الرئاسة الخدمات كافة لتحقيق عددٍ من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بضرورة استعداد جميع الوكالات والادارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير الامكانات كافة لراحتهم، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور الجائحة.

ووفّرت الرئاسة 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، كما وفرت الرئاسة 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، وفتحت (50) باباً للدخول والخروج، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبوتاً ذكياً للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية.

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