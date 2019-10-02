"تعليم صبيا " تستضيف اللقاء السنوي لمديري التعليم بالحد الجنوبي

تضمن ورشة "الحلول التعليمية والتربوية لمدارس الشريط الحدودي "

استضاف تعليم صبيا اليوم الأربعاء اللقاء السنوي لمديري التعليم في الحد الجنوبي، وذلك بمكتب تعليم الداير تحت عنوان "الفرص والتحديات" وبرعاية محافظ الداير نايف بن لبدة، وحضور مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم، مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي الدكتور أحمد قرَّان الغامدي.

وتضمن اللقاء ورشة عمل اشتملت على عدد من أوراق العمل، والمداخلات من القيادات التربوية والتعليمية، وعدد من الورش المركزة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم العملية التعليمية بالحد الجنوبي.

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي حرص وزارة التعليم على دعم إدارات التعليم في الحد الجنوبي الذي سجل طلابه وطالبات وكوادره التعليمية قصص كفاح ونجاح في العديد من الجوائز على مستوى المملكة والخليج.

وقال "الحازمي" خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل «الحلول التعليمية والتربوية لمدارس الحد الجنوبي» إن العمل في الشريط الحدودي يعد عملاً متكاملاً بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مؤملاً أن تتم الاستفادة من هذا اللقاء في الخروج بإستراتيجيات واضحة المعالم؛ تساهم في تجويد وتطوير العمل في الحد الجنوبي، مثمناً الجهود التي يبذلها منسوبو مدارس الحد الجنوبي في سبيل استمرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب والطالبات.

يشار إلى أن اللقاء السنوي لمديري التعليم في الحد الجنوبي يقام بشكل دوري في إدارات التعليم بالحد الجنوبي، وتشارك فيه إدارات التعليم بجازان، ونجران، وصبيا، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وبمشاركة مكاتب التعليم في الحد الجنوبي التي تشمل مكاتب الداير، والعارضة، وصامطة، وأحد المسارحة، والجربة، والفرشة.