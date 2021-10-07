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مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم

كرّم ١٥ من المعلمين المتميزين من مختلف المراحل الدراسية

أقام مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالشراكة مع مكتب التعليم بشرق مكة، أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ الذي اختارت له وزارة التعليم شعار ''المعلمون هم قلب التعليم النابض''، وأدار الأمسية الإعلاميُّ حجب العصيمي عضو مجلس مركز الحي.

بدأت الأمسية بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة الدكتور عبدالله الزهراني تَحَدّث خلالها عن دور المعلم وفضله.. تلا ذلك عرض مرئي للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف بعنوان "حدثني عن الربانيين" والتعليم في مملكتنا الغالية عبر العصور الماضية.

وتحدث مدير مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة رئيس مجلس الإدارة بمركز حي الشرائع إبراهيم الثقفي، عن فضل المعلمين وجهودهم ودورهم العظيم في بناء المجتمع وصناعة الأجيال.

وفي الختام كرّم مركز الحي ١٥ من المعلمين المتميزين في مدارس شرق مكة المكرمة من مختلف المراحل الدراسية، وقائد مدرسة وأحد الطلاب المتميزين، وقدّمت لهم الهدايا وشهادات الشكر والتقدير.. وأشرَفَ على الأمسية المدير التنفيذي للمركز صالح بن راشد الزهراني.

وتم توقيع الشراكة بين مركز حي الشرائع ومكتب التعليم بشرق مكة، وقدم المركز درعًا تذكاريًّا لكل من الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، ودرعًا مماثلًا للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف.

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مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم
سبق

أقام مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالشراكة مع مكتب التعليم بشرق مكة، أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ الذي اختارت له وزارة التعليم شعار ''المعلمون هم قلب التعليم النابض''، وأدار الأمسية الإعلاميُّ حجب العصيمي عضو مجلس مركز الحي.

بدأت الأمسية بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة الدكتور عبدالله الزهراني تَحَدّث خلالها عن دور المعلم وفضله.. تلا ذلك عرض مرئي للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف بعنوان "حدثني عن الربانيين" والتعليم في مملكتنا الغالية عبر العصور الماضية.

وتحدث مدير مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة رئيس مجلس الإدارة بمركز حي الشرائع إبراهيم الثقفي، عن فضل المعلمين وجهودهم ودورهم العظيم في بناء المجتمع وصناعة الأجيال.

وفي الختام كرّم مركز الحي ١٥ من المعلمين المتميزين في مدارس شرق مكة المكرمة من مختلف المراحل الدراسية، وقائد مدرسة وأحد الطلاب المتميزين، وقدّمت لهم الهدايا وشهادات الشكر والتقدير.. وأشرَفَ على الأمسية المدير التنفيذي للمركز صالح بن راشد الزهراني.

وتم توقيع الشراكة بين مركز حي الشرائع ومكتب التعليم بشرق مكة، وقدم المركز درعًا تذكاريًّا لكل من الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، ودرعًا مماثلًا للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:03 PM

مركز حي الشرائع بمكة يقيم أمسية ثقافية بمناسبة يوم المعلم

كرّم ١٥ من المعلمين المتميزين من مختلف المراحل الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقام مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالشراكة مع مكتب التعليم بشرق مكة، أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ الذي اختارت له وزارة التعليم شعار ''المعلمون هم قلب التعليم النابض''، وأدار الأمسية الإعلاميُّ حجب العصيمي عضو مجلس مركز الحي.

بدأت الأمسية بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة الدكتور عبدالله الزهراني تَحَدّث خلالها عن دور المعلم وفضله.. تلا ذلك عرض مرئي للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف بعنوان "حدثني عن الربانيين" والتعليم في مملكتنا الغالية عبر العصور الماضية.

وتحدث مدير مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة رئيس مجلس الإدارة بمركز حي الشرائع إبراهيم الثقفي، عن فضل المعلمين وجهودهم ودورهم العظيم في بناء المجتمع وصناعة الأجيال.

وفي الختام كرّم مركز الحي ١٥ من المعلمين المتميزين في مدارس شرق مكة المكرمة من مختلف المراحل الدراسية، وقائد مدرسة وأحد الطلاب المتميزين، وقدّمت لهم الهدايا وشهادات الشكر والتقدير.. وأشرَفَ على الأمسية المدير التنفيذي للمركز صالح بن راشد الزهراني.

وتم توقيع الشراكة بين مركز حي الشرائع ومكتب التعليم بشرق مكة، وقدم المركز درعًا تذكاريًّا لكل من الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، ودرعًا مماثلًا للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف.

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