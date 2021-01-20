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"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بأرض المعارض بالرياض

تلقّى قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

كما تلقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح
سبق

تلقّى قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

كما تلقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
03:50 PM

شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بأرض المعارض بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقّى قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

كما تلقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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