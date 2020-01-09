النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخارجية": المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

جددت دعوتها لضبط النفس من قبل الأطراف كافة

دانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية التي انتهكت السيادة العراقية، وذلك في إطار متابعتها لمجريات الأحداث في البلد الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وفي هذا الإطار دعت المملكة مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.

الاعتداءات الإيرانية السيادة العراقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخارجية": المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية
سبق

دانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية التي انتهكت السيادة العراقية، وذلك في إطار متابعتها لمجريات الأحداث في البلد الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وفي هذا الإطار دعت المملكة مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:29 PM

"الخارجية": المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

جددت دعوتها لضبط النفس من قبل الأطراف كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,855

دانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية التي انتهكت السيادة العراقية، وذلك في إطار متابعتها لمجريات الأحداث في البلد الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وفي هذا الإطار دعت المملكة مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,577
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,825
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,266
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,822

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة