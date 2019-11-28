النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حيًّا بكيس نفايات.. العثور على طفل بجوار مجمع مدارس بمكة وفيديو متداول!

بلاغ من مواطن باشرته جهات الاختصاص بدعم أمني وسلّمته لمستشفى الولادة

يتولى مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة، التحقيق في واقعة العثور على لقيط بجوار أحد المواقع الحكومية مساء أمس.

وتفصيلًا، تلقّى مركز العمليات الموحد بلاغًا من مواطن يُفيد بأنه عثر على طفل ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر؛ لتباشر جهات الاختصاص -مدعومة بفرقة أمنية- البلاغ والكشف على الطفل من قِبَل فِرَق الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله، قد وثق حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة.

مكة المكرمة مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة العثور على لقيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حيًّا بكيس نفايات.. العثور على طفل بجوار مجمع مدارس بمكة وفيديو متداول!
سبق

يتولى مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة، التحقيق في واقعة العثور على لقيط بجوار أحد المواقع الحكومية مساء أمس.

وتفصيلًا، تلقّى مركز العمليات الموحد بلاغًا من مواطن يُفيد بأنه عثر على طفل ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر؛ لتباشر جهات الاختصاص -مدعومة بفرقة أمنية- البلاغ والكشف على الطفل من قِبَل فِرَق الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله، قد وثق حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
09:32 AM

حيًّا بكيس نفايات.. العثور على طفل بجوار مجمع مدارس بمكة وفيديو متداول!

بلاغ من مواطن باشرته جهات الاختصاص بدعم أمني وسلّمته لمستشفى الولادة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
33
13,116

يتولى مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة، التحقيق في واقعة العثور على لقيط بجوار أحد المواقع الحكومية مساء أمس.

وتفصيلًا، تلقّى مركز العمليات الموحد بلاغًا من مواطن يُفيد بأنه عثر على طفل ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر؛ لتباشر جهات الاختصاص -مدعومة بفرقة أمنية- البلاغ والكشف على الطفل من قِبَل فِرَق الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله، قد وثق حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,693
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,063
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,421

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة