الولايات المتحدة تسجل 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,790,376 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 316,844 حالة وفاة.