النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انسداد عظمي وليونة.. تدخّل طبي يُنقذ حياة "مولودة الـ9 أيام" ببيشة

ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد بالصدر ونجاح جراحي

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر 9 أيام تعاني من انسداد عظمي خلقي كامل في الأنف يمنعها من التنفس والرضاعة بشكل طبيعي مع ضعف وليونة شديدة لغضاريف الحنجرة.

وتم وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، والتي صاحبها ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد في الصدر. وتمكن الفريق الطبي -بفضل الله تعالى- من التدخل في الوقت المناسب بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

هذا وقد غادرت الطفلة المستشفى بعد تعافيها وهي بصحة جيدة، وتعامل مع حالة الطفلة فريق طبي مكون من: الدكتور حسين عتودي، والدكتورة نجوى استشارية أنف وأذن وحنجرة، والدكتور جابر الفيفي، والدكتور أنيس استشاري عناية حديثي الولادة، والدكتور حميد استشاري التخدير، ومحمد الدعرمي فني التخدير.

فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال ببيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انسداد عظمي وليونة.. تدخّل طبي يُنقذ حياة "مولودة الـ9 أيام" ببيشة
سبق

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر 9 أيام تعاني من انسداد عظمي خلقي كامل في الأنف يمنعها من التنفس والرضاعة بشكل طبيعي مع ضعف وليونة شديدة لغضاريف الحنجرة.

وتم وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، والتي صاحبها ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد في الصدر. وتمكن الفريق الطبي -بفضل الله تعالى- من التدخل في الوقت المناسب بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

هذا وقد غادرت الطفلة المستشفى بعد تعافيها وهي بصحة جيدة، وتعامل مع حالة الطفلة فريق طبي مكون من: الدكتور حسين عتودي، والدكتورة نجوى استشارية أنف وأذن وحنجرة، والدكتور جابر الفيفي، والدكتور أنيس استشاري عناية حديثي الولادة، والدكتور حميد استشاري التخدير، ومحمد الدعرمي فني التخدير.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:11 AM

انسداد عظمي وليونة.. تدخّل طبي يُنقذ حياة "مولودة الـ9 أيام" ببيشة

ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد بالصدر ونجاح جراحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
379

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر 9 أيام تعاني من انسداد عظمي خلقي كامل في الأنف يمنعها من التنفس والرضاعة بشكل طبيعي مع ضعف وليونة شديدة لغضاريف الحنجرة.

وتم وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، والتي صاحبها ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد في الصدر. وتمكن الفريق الطبي -بفضل الله تعالى- من التدخل في الوقت المناسب بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

هذا وقد غادرت الطفلة المستشفى بعد تعافيها وهي بصحة جيدة، وتعامل مع حالة الطفلة فريق طبي مكون من: الدكتور حسين عتودي، والدكتورة نجوى استشارية أنف وأذن وحنجرة، والدكتور جابر الفيفي، والدكتور أنيس استشاري عناية حديثي الولادة، والدكتور حميد استشاري التخدير، ومحمد الدعرمي فني التخدير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,619
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,097

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة