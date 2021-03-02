لا "صفر تسامح".. قرار جديد من "بايدن" بشأن الهجرة

بهدف لمّ شمل العائلات التي فرّقتها سياسات سلفه "ترامب"

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السماح بلم شمل عائلات المهاجرين الذين فرّقت بينهم سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس في إحاطة بالبيت الأبيض، أن لمّ شمل العائلات؛ سيتم إما في الولايات المتحدة أو في بلدهم الأصلي.

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في دفع تكاليف التنقل والرعاية الصحية وحتى الخدمات القانونية للأسر المهاجرة التي فُصِل أبناؤها بسبب سياسة ترامب "صفر تسامح" معهم؛ لكن الوزير قال: إن الاتجاه الجديد لن يشمل كل العائلات.

وبموجب سياسة ترامب، تم فصل آلاف الأطفال عن آبائهم، الذين اتهموا من جانب السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم هجرة وأرسلتهم إلى السجون؛ بينما وضع الأطفال في الملاجئ.

ولا تزال الجهود جارية في المحكمة لتحديد مكان آباء أكثر من 500 طفل موجودين في الملاجئ.

وقالت إدارة بايدن إنها ستنظر في إعادة الآباء المرحّلين عن الولايات المتحدة إليها.

واتخذ بايدن سلسلة إجراءات منذ توليه السلطة في يناير الماضي، انقلبت على سياسة سلفه ترامب، بشأن الهجرة، التي وُصفت بالقاسية.