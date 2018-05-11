ألمانيا: نصف نهائي الكأس سيُقام في التاسع من يونيو

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا التي كان من المقرر إقامتها في 23 مايو الحالي في العاصمة برلين ستُقام في الرابع من يوليو، خلف أبواب موصدة.

ولفت الاتحاد في بيان له إلى أن مباراتي الدور نصف النهائي ستقامان في التاسع والعاشر من يونيو.

ويستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب اينتراخت فرانكفورت في حين يواجه باير ليفركوزن، فريق ساربروكن من الدرجة الرابعة.

وأشار رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر إلى أن إعادة جدولة مباريات الكأس ستكون خاضعة لموافقة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال كيلر: "خطتنا تسير كما يجب لكي نتمكن من إنهاء موسم الكأس على أرض الملعب وبطريقة مناسبة".

وكان وباء فيروس كورونا قد علق جميع النشاطات الرياضية في البلاد بما فيها كرة القدم منذ منتصف مارس الماضي، لكن عجلة بطولة الدوري ستعاود دورانها بدءًا من السبت المقبل بعدما نالت رابطة الدوري الضوء الأخضر من السلطات السياسية، لتصبح بذلك أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها.

وستُقام المباريات أيضًا من دون جمهور، على أن تعتمد الأندية بروتوكولاً صحيًا صارمًا للوقاية من "كوفيد-19".