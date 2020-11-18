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غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا

وسائل إعلام سورية: مقتل 3 عسكريين وجرح آخر وخسائر مادية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات تستهدف فيلق القدس الإيراني وقوات من النظام في سوريا، وقالت وسائل إعلام النظام السوري: إن 3 جنود قُتلوا في قصف إسرائيلي.

قال مصدر عسكري سوري: إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه، أنه حوالى الساعة 3.11 فجر هذا اليوم؛ قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

الجيش الإسرائيلي القدس الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا
سبق

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات تستهدف فيلق القدس الإيراني وقوات من النظام في سوريا، وقالت وسائل إعلام النظام السوري: إن 3 جنود قُتلوا في قصف إسرائيلي.

قال مصدر عسكري سوري: إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه، أنه حوالى الساعة 3.11 فجر هذا اليوم؛ قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:51 AM

غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا

وسائل إعلام سورية: مقتل 3 عسكريين وجرح آخر وخسائر مادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات تستهدف فيلق القدس الإيراني وقوات من النظام في سوريا، وقالت وسائل إعلام النظام السوري: إن 3 جنود قُتلوا في قصف إسرائيلي.

قال مصدر عسكري سوري: إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه، أنه حوالى الساعة 3.11 فجر هذا اليوم؛ قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

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