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شرطة القصيم تطيح بسعودي تورط في جرائم سرقة

دأب على تحطيم زجاج المركبات والاستيلاء على محتوياتها

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، وتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية.
وقال المتحدث: تم العثور بحوزة المتهم على 20 بطاقة مصرفية مختلفة.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية, أقرّ المتهم بما نسب إليه، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تطيح بسعودي تورط في جرائم سرقة
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، وتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية.
وقال المتحدث: تم العثور بحوزة المتهم على 20 بطاقة مصرفية مختلفة.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية, أقرّ المتهم بما نسب إليه، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
04:54 PM

شرطة القصيم تطيح بسعودي تورط في جرائم سرقة

دأب على تحطيم زجاج المركبات والاستيلاء على محتوياتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، وتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية.
وقال المتحدث: تم العثور بحوزة المتهم على 20 بطاقة مصرفية مختلفة.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية, أقرّ المتهم بما نسب إليه، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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