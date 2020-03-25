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الصين ترفع حجم وارداتها النفطية من السعودية بنسبة 26 %

حسابات "رويترز": مقارنة بها قبل عام إلى 10.47 مليون برميل يومياً

ارتفعت واردات النفط الخام الصينية من السعودية؛ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، فيما زادت الواردات من روسيا؛ ثاني أكبر مصدر في العالم بنسبة 11%.

وأظهرت حسابات "رويترز"، استناداً لبيانات الجمارك الصادرة، اليوم الأربعاء، زيادة إجمالي واردات الصين خلال شهرَي يناير وفبراير، 5.2% مقارنة بها قبل عام، إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

وقُدمت طلبيات الاستيراد للشهرين الماضيين قبل شهور من بدء تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر أولاً في إقليم هوبي في الصين، وأثر في الطلب على النفط في الصين ثم امتد حول العالم.. الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، استوردت الصين 14.74 مليون طن من السعودية، أو ما يعادل 1.79 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من 1.45 مليون برميل يوميا قبل عام وأعلى من متوسط الواردات اليومي في 2019 عند 1.67 مليون برميل يوميا.

وورّدت روسيا 14.055 مليون طن في أول شهرين من العام الجاري؛ ما يعادل 1.71 مليون برميل شهريا بحسب ما أظهرته البيانات.

فيروس كورونا الجديد الصين النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الصين ترفع حجم وارداتها النفطية من السعودية بنسبة 26 %
سبق

ارتفعت واردات النفط الخام الصينية من السعودية؛ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، فيما زادت الواردات من روسيا؛ ثاني أكبر مصدر في العالم بنسبة 11%.

وأظهرت حسابات "رويترز"، استناداً لبيانات الجمارك الصادرة، اليوم الأربعاء، زيادة إجمالي واردات الصين خلال شهرَي يناير وفبراير، 5.2% مقارنة بها قبل عام، إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

وقُدمت طلبيات الاستيراد للشهرين الماضيين قبل شهور من بدء تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر أولاً في إقليم هوبي في الصين، وأثر في الطلب على النفط في الصين ثم امتد حول العالم.. الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، استوردت الصين 14.74 مليون طن من السعودية، أو ما يعادل 1.79 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من 1.45 مليون برميل يوميا قبل عام وأعلى من متوسط الواردات اليومي في 2019 عند 1.67 مليون برميل يوميا.

وورّدت روسيا 14.055 مليون طن في أول شهرين من العام الجاري؛ ما يعادل 1.71 مليون برميل شهريا بحسب ما أظهرته البيانات.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:33 AM

الصين ترفع حجم وارداتها النفطية من السعودية بنسبة 26 %

حسابات "رويترز": مقارنة بها قبل عام إلى 10.47 مليون برميل يومياً

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محمد البقمي - الرياض
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ارتفعت واردات النفط الخام الصينية من السعودية؛ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، فيما زادت الواردات من روسيا؛ ثاني أكبر مصدر في العالم بنسبة 11%.

وأظهرت حسابات "رويترز"، استناداً لبيانات الجمارك الصادرة، اليوم الأربعاء، زيادة إجمالي واردات الصين خلال شهرَي يناير وفبراير، 5.2% مقارنة بها قبل عام، إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

وقُدمت طلبيات الاستيراد للشهرين الماضيين قبل شهور من بدء تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر أولاً في إقليم هوبي في الصين، وأثر في الطلب على النفط في الصين ثم امتد حول العالم.. الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، استوردت الصين 14.74 مليون طن من السعودية، أو ما يعادل 1.79 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من 1.45 مليون برميل يوميا قبل عام وأعلى من متوسط الواردات اليومي في 2019 عند 1.67 مليون برميل يوميا.

وورّدت روسيا 14.055 مليون طن في أول شهرين من العام الجاري؛ ما يعادل 1.71 مليون برميل شهريا بحسب ما أظهرته البيانات.

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