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"المسند": عاصفة كيار "تشيخ".. و"مها" في مرحلة الشباب

متوقعاً أن تتحول التالية إلى إعصار يوم غدٍ وتتحرك شمالاً

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة التسميات المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، تحول عاصفة مها إلى درجة الإعصار يوم غدٍ الجمعة، وأن تتحرك شمالاً في بحر العرب.

وأوضح "المسند" أن عاصفة كيار دخلت مرحلة الشيخوخة وأصبحت (تمشي الهوينا) بسرعة دورانية بلغت 64كم في الساعة وتتحرك جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى.

وأضاف بأن العاصفة "مها" التالية لكيار، ما زالت في مرحلة الشباب وسرعتها الآن 111كم في الساعة، ومتوقعاً أن تتحول إلى إعصار يوم غد، وتتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال.

كيار إعصار كيار إعصار مها إعصار مداري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": عاصفة كيار "تشيخ".. و"مها" في مرحلة الشباب
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة التسميات المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، تحول عاصفة مها إلى درجة الإعصار يوم غدٍ الجمعة، وأن تتحرك شمالاً في بحر العرب.

وأوضح "المسند" أن عاصفة كيار دخلت مرحلة الشيخوخة وأصبحت (تمشي الهوينا) بسرعة دورانية بلغت 64كم في الساعة وتتحرك جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى.

وأضاف بأن العاصفة "مها" التالية لكيار، ما زالت في مرحلة الشباب وسرعتها الآن 111كم في الساعة، ومتوقعاً أن تتحول إلى إعصار يوم غد، وتتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:01 PM

"المسند": عاصفة كيار "تشيخ".. و"مها" في مرحلة الشباب

متوقعاً أن تتحول التالية إلى إعصار يوم غدٍ وتتحرك شمالاً

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فهد الغبيوي - الرياض
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5,169

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة التسميات المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، تحول عاصفة مها إلى درجة الإعصار يوم غدٍ الجمعة، وأن تتحرك شمالاً في بحر العرب.

وأوضح "المسند" أن عاصفة كيار دخلت مرحلة الشيخوخة وأصبحت (تمشي الهوينا) بسرعة دورانية بلغت 64كم في الساعة وتتحرك جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى.

وأضاف بأن العاصفة "مها" التالية لكيار، ما زالت في مرحلة الشباب وسرعتها الآن 111كم في الساعة، ومتوقعاً أن تتحول إلى إعصار يوم غد، وتتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال.

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