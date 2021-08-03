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لا تخلد للنوم بمعدة خاوية.. هذا الطعام يساعد على حرق الدهون ليلًا

خبيرة روسية: الجسم يُنتج هرمون السوماتوتروبين الذي يُحرق الدهون

عكس المتعارف عليه؛ ليس من الضروري على الإطلاق الذهاب إلى النوم بمعدة خاوية.

وأوضحت الدكتورة أنجيليكا تشيج، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية في حديث لموقع doctorpiter.ru، أن الجسم يُنتج هرمون السوماتوتروبين الذي يُحرق الدهون، إلى منتصف الليل.

وتقول: "من أجل أن ينتج الجسم هذا الهرمون؛ لا بد من خطوتين: الخطوة الأولى يجب قبل الخلود للنوم تناول بياض بيضتين مسلوقتين، والخطوة الثانية يجب الخلود للنوم قبل الساعة الحادية عشرة ليلًا. وفي الصباح سيكشف لك الميزان أن الوزن انخفض بمقدار 300 غرام".

وبحسب "روسيا اليوم"، كشفت الأخصائية، المواد الغذائية التي يجب عدم الاستغناء عنها حتى في حالة اتباع حمية غذائية معينة. وأول هذه المواد، هي تلك المحتوية على البروتينات: لحم الدجاج، والديك الرومي، والأسماك، والبيض، واللحوم غير الدهنية؛ لأن هذه المواد ضرورية لتقوية العظام وتعزيز منظومة المناعة، وتحسين حالة الجلد وإنتاج الهرمونات.

وأضافت: كما يجب ألا ننسى الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الغنية بالألياف الغذائية. وهذه الألياف بالذات مسؤولة عن عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، والحفاظ على الشعور بالشبع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن مرضى السكري والسرطان. كما يجب الاهتمام بالتوازن المائي في الجسم.

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لا تخلد للنوم بمعدة خاوية.. هذا الطعام يساعد على حرق الدهون ليلًا
سبق

عكس المتعارف عليه؛ ليس من الضروري على الإطلاق الذهاب إلى النوم بمعدة خاوية.

وأوضحت الدكتورة أنجيليكا تشيج، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية في حديث لموقع doctorpiter.ru، أن الجسم يُنتج هرمون السوماتوتروبين الذي يُحرق الدهون، إلى منتصف الليل.

وتقول: "من أجل أن ينتج الجسم هذا الهرمون؛ لا بد من خطوتين: الخطوة الأولى يجب قبل الخلود للنوم تناول بياض بيضتين مسلوقتين، والخطوة الثانية يجب الخلود للنوم قبل الساعة الحادية عشرة ليلًا. وفي الصباح سيكشف لك الميزان أن الوزن انخفض بمقدار 300 غرام".

وبحسب "روسيا اليوم"، كشفت الأخصائية، المواد الغذائية التي يجب عدم الاستغناء عنها حتى في حالة اتباع حمية غذائية معينة. وأول هذه المواد، هي تلك المحتوية على البروتينات: لحم الدجاج، والديك الرومي، والأسماك، والبيض، واللحوم غير الدهنية؛ لأن هذه المواد ضرورية لتقوية العظام وتعزيز منظومة المناعة، وتحسين حالة الجلد وإنتاج الهرمونات.

وأضافت: كما يجب ألا ننسى الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الغنية بالألياف الغذائية. وهذه الألياف بالذات مسؤولة عن عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، والحفاظ على الشعور بالشبع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن مرضى السكري والسرطان. كما يجب الاهتمام بالتوازن المائي في الجسم.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
10:13 AM

لا تخلد للنوم بمعدة خاوية.. هذا الطعام يساعد على حرق الدهون ليلًا

خبيرة روسية: الجسم يُنتج هرمون السوماتوتروبين الذي يُحرق الدهون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عكس المتعارف عليه؛ ليس من الضروري على الإطلاق الذهاب إلى النوم بمعدة خاوية.

وأوضحت الدكتورة أنجيليكا تشيج، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية في حديث لموقع doctorpiter.ru، أن الجسم يُنتج هرمون السوماتوتروبين الذي يُحرق الدهون، إلى منتصف الليل.

وتقول: "من أجل أن ينتج الجسم هذا الهرمون؛ لا بد من خطوتين: الخطوة الأولى يجب قبل الخلود للنوم تناول بياض بيضتين مسلوقتين، والخطوة الثانية يجب الخلود للنوم قبل الساعة الحادية عشرة ليلًا. وفي الصباح سيكشف لك الميزان أن الوزن انخفض بمقدار 300 غرام".

وبحسب "روسيا اليوم"، كشفت الأخصائية، المواد الغذائية التي يجب عدم الاستغناء عنها حتى في حالة اتباع حمية غذائية معينة. وأول هذه المواد، هي تلك المحتوية على البروتينات: لحم الدجاج، والديك الرومي، والأسماك، والبيض، واللحوم غير الدهنية؛ لأن هذه المواد ضرورية لتقوية العظام وتعزيز منظومة المناعة، وتحسين حالة الجلد وإنتاج الهرمونات.

وأضافت: كما يجب ألا ننسى الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الغنية بالألياف الغذائية. وهذه الألياف بالذات مسؤولة عن عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، والحفاظ على الشعور بالشبع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن مرضى السكري والسرطان. كما يجب الاهتمام بالتوازن المائي في الجسم.

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