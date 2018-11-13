"الدفاع المدني": مع موجة الأمطار.. إنقاذ 1480 شخصاً وإخراج 890 مركبة وإخلاء 3865 شخصاً وإيواء 2001

‏‫في بيان عن سير العمليات الميدانية في مناطق المملكة

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بالمناطق التالية: (الرياض – مكة المكرمة - المدينة المنورة - الشرقية - عسير- القصيم - تبوك - الباحة - نجران - جازان- الجوف -الحدودالشمالية - حائل) أنقذ من يوم الأربعاء الموافق 08/2/1440هـ وحتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5/3/1440هـ (1480) شخصًا منهم (367) في منطقة الرياض، وفي منطقة مكة المكرمة (183) وفي المدينة المنورة (96) وفي الشرقية (351) وفي عسير(12) وفي القصيم (30) وفي تبوك (25) وفي الباحة (125) وفي نجران (7) وفي جازان (5) وفي الجوف (235) وفي الحدود الشمالية (12) وفي حائل (32)، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الإعلامي أن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة الرياض.

بينما بلغ عدد الوفيات من جراء السيول والصعق الكهربائي (30) حالة، كانت في منطقة الرياض (1) حالة ومكة المكرمة (10) حالات والشرقية (3) وعسير (3) وتبوك (2) والباحة (5) ونجران (1) وجازان (2) والجوف (1) وحائل (2)، وبلغ عدد من تم إخلاؤهم (3865) شخصاً على النحو التالي:

(15) في الرياض و (10) في مكة المكرمة و (7) في القصيم و(7) في تبوك و(187) في الشرقية و (23) في نجران و(3616) في الجوف، كما تم إيواء عدد (2001) شخص.

وأفاد المركز الإعلامي أن الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان بمنطقة الجوف، وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل (8) لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع .