النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

"الصحة": فعالية اللقاح تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية

قالت: لن يتم تخصيص مراكز معينة للقاحي "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"

أكدت وزارة الصحة أن مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا محسوبة للمستفيد بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى له.

في معرض تعليقه على استفسارات مغردين عبر "تويتر" قال مركز "صحة 937" التابع لوزارة الصحة: الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين المضادين لكورونا "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"، وإنما سيتم توفيرهما في أغلبية المراكز المشغلة، موضحة أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19.

وفي سياق ذي صلة، تستعرض هيئة الغذاء والدواء في مؤتمر "الصحة" اليوم الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا عند الساعة 3:35 عصراً، حيث من المنتظر أن يتطرق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج خلال المؤتمر إلى الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": فعالية اللقاح تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية
سبق

أكدت وزارة الصحة أن مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا محسوبة للمستفيد بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى له.

في معرض تعليقه على استفسارات مغردين عبر "تويتر" قال مركز "صحة 937" التابع لوزارة الصحة: الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين المضادين لكورونا "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"، وإنما سيتم توفيرهما في أغلبية المراكز المشغلة، موضحة أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19.

وفي سياق ذي صلة، تستعرض هيئة الغذاء والدواء في مؤتمر "الصحة" اليوم الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا عند الساعة 3:35 عصراً، حيث من المنتظر أن يتطرق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج خلال المؤتمر إلى الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:53 AM

"الصحة": فعالية اللقاح تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية

قالت: لن يتم تخصيص مراكز معينة للقاحي "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,704

أكدت وزارة الصحة أن مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا محسوبة للمستفيد بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى له.

في معرض تعليقه على استفسارات مغردين عبر "تويتر" قال مركز "صحة 937" التابع لوزارة الصحة: الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين المضادين لكورونا "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"، وإنما سيتم توفيرهما في أغلبية المراكز المشغلة، موضحة أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19.

وفي سياق ذي صلة، تستعرض هيئة الغذاء والدواء في مؤتمر "الصحة" اليوم الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا عند الساعة 3:35 عصراً، حيث من المنتظر أن يتطرق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج خلال المؤتمر إلى الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,806

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة