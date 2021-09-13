"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة
قال إنه سيصدر النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية سبتمبر الحالي
توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.
وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من السعودية بداية شهر أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.
وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.
"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة
مهنا التميمي
سبق
2021-09-13
توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.
وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من السعودية بداية شهر أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.
وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:47 PM
"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة
قال إنه سيصدر النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية سبتمبر الحالي
توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.
وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من السعودية بداية شهر أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.
وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.