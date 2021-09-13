"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة

قال إنه سيصدر النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية ‫سبتمبر الحالي

توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.

وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم ‫الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من ‫السعودية بداية شهر ‫أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.



‏وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر ‫سبتمبر الحالي.

‏ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.