النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة

قال إنه سيصدر النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية ‫سبتمبر الحالي

توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.

وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم ‫الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من ‫السعودية بداية شهر ‫أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.


‏وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر ‫سبتمبر الحالي.

‏ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة
سبق

توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.

وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم ‫الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من ‫السعودية بداية شهر ‫أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.


‏وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر ‫سبتمبر الحالي.

‏ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:47 PM

"وسم" يتوقع بداية مبكرة لموسم الأمطار في المناطق الشمالية بالمملكة

قال إنه سيصدر النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية ‫سبتمبر الحالي

A A A
مهنا التميمي - الرياض
3
2,307

توقع موقع “وسم” الإقليمي والمتخصص في الطقس، بداية مبكرة - بمشيئة الله- لموسم الأمطار بدءًا من المناطق الشمالية من المملكة مطلع أكتوبر القادم.

وتفصيلاً، قال مركز "وسم" الإقليمي، يتوقع بداية مبكرة لموسم ‫الأمطار هذا العام، وذلك من المناطق الشمالية من ‫السعودية بداية شهر ‫أكتوبر، ثم باقي المناطق تدريجيًا.


‏وأضاف: سيقوم “وسم” بإصدار النشرة الموسمية المفصلة خلال نهاية شهر ‫سبتمبر الحالي.

‏ولفت إلى أن أمطار هذا العام ستكون أفضل مقارنة مع الموسم السابق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة