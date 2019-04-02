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قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بالقرار (2140)

ناقشا التدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية

التقى قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم, بالقيادة المشتركة، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.

كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيا الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.

حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بالقرار (2140)
سبق

التقى قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم, بالقيادة المشتركة، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.

كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيا الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.

حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
05:12 PM

قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بالقرار (2140)

ناقشا التدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم, بالقيادة المشتركة، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.

كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيا الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.

حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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