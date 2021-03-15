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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9645 نقطة

بتداولات بلغت 15 مليار ريال لأكثر من 508 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 18.87 نقطة ليقفل عند مستوى 9645.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو م، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و2.76%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9645 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 18.87 نقطة ليقفل عند مستوى 9645.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو م، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و2.76%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:17 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9645 نقطة

بتداولات بلغت 15 مليار ريال لأكثر من 508 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 18.87 نقطة ليقفل عند مستوى 9645.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو م، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و2.76%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

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