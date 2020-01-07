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"عمل القصيم": الفتاة المتسلقة لأحد المباني بالرس لم تشتكِ من العنف

"وحدة الحماية" باشرت الحادثة والتقت بها وبحثت ظروفها

قالت العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم: إن الفتاة التي تسلّقت أحد المباني بالرس لم تتعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف الأسري.

وقالت العلاقات العامة في ردٍّ على تساؤل "سبق": "فرع وحدة الحماية وقف على الحادثة، وبحث في ظروفها، وقابل الفتاة"، ولم تشتكِ من أي عنف وعلاقتها مع أسرتها جيدة".

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرس العنف الأسري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل القصيم": الفتاة المتسلقة لأحد المباني بالرس لم تشتكِ من العنف
سبق

قالت العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم: إن الفتاة التي تسلّقت أحد المباني بالرس لم تتعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف الأسري.

وقالت العلاقات العامة في ردٍّ على تساؤل "سبق": "فرع وحدة الحماية وقف على الحادثة، وبحث في ظروفها، وقابل الفتاة"، ولم تشتكِ من أي عنف وعلاقتها مع أسرتها جيدة".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
06:41 PM

"عمل القصيم": الفتاة المتسلقة لأحد المباني بالرس لم تشتكِ من العنف

"وحدة الحماية" باشرت الحادثة والتقت بها وبحثت ظروفها

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بدر العتيبي - القصيم
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568

قالت العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم: إن الفتاة التي تسلّقت أحد المباني بالرس لم تتعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف الأسري.

وقالت العلاقات العامة في ردٍّ على تساؤل "سبق": "فرع وحدة الحماية وقف على الحادثة، وبحث في ظروفها، وقابل الفتاة"، ولم تشتكِ من أي عنف وعلاقتها مع أسرتها جيدة".

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