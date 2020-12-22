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"أمانة عسير" تضبط ١٦ مخالفة في ٥٠ جولة رقابية بمخطط ثروات أبها

ضمن جهودها للتأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية والرخص المهنية

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية بمساندة شرطة الأمانة ٥٠ جولةً في مخطط ثروات أبها، إذ تم رصد ١٦ مخالفة على المباني، إضافة إلى إلزام أصحاب المباني المخالفة بتوفير الحاويات.

وفي ضوء ذلك، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية من خلال جهود إدارة الرقابة الفنية التي نفذت عددًا من الجولات الرقابية في مخطط ثروات أبها.

وبيّن الحميدي، أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متنوعة تمت معالجتها مباشرةً، لافتا إلى أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى ١٦ حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن اللجان الرقابية أقرت عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن أمانة عسير تعمل على تنفيذ الجولات الرقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

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"أمانة عسير" تضبط ١٦ مخالفة في ٥٠ جولة رقابية بمخطط ثروات أبها
سبق

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية بمساندة شرطة الأمانة ٥٠ جولةً في مخطط ثروات أبها، إذ تم رصد ١٦ مخالفة على المباني، إضافة إلى إلزام أصحاب المباني المخالفة بتوفير الحاويات.

وفي ضوء ذلك، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية من خلال جهود إدارة الرقابة الفنية التي نفذت عددًا من الجولات الرقابية في مخطط ثروات أبها.

وبيّن الحميدي، أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متنوعة تمت معالجتها مباشرةً، لافتا إلى أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى ١٦ حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن اللجان الرقابية أقرت عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن أمانة عسير تعمل على تنفيذ الجولات الرقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
12:51 PM

"أمانة عسير" تضبط ١٦ مخالفة في ٥٠ جولة رقابية بمخطط ثروات أبها

ضمن جهودها للتأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية والرخص المهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية بمساندة شرطة الأمانة ٥٠ جولةً في مخطط ثروات أبها، إذ تم رصد ١٦ مخالفة على المباني، إضافة إلى إلزام أصحاب المباني المخالفة بتوفير الحاويات.

وفي ضوء ذلك، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية من خلال جهود إدارة الرقابة الفنية التي نفذت عددًا من الجولات الرقابية في مخطط ثروات أبها.

وبيّن الحميدي، أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متنوعة تمت معالجتها مباشرةً، لافتا إلى أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى ١٦ حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن اللجان الرقابية أقرت عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن أمانة عسير تعمل على تنفيذ الجولات الرقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

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