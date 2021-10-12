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تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟

طالبوا أمانة العاصمة المقدّسة باختيار موقع آخر.. "متنفس الأهالي" ومريديه!

تخوّف أهالي مخططات الشرائع من عدم تمكنهم من الاستفادة من حجز الشرائع للمركبات بعد إعلان أمانة العاصمة المقدّسة تخصيص مواقف السيارات الخمس لوقوف الشاحنات، مطالبين أمانة العاصمة المقدّسة باختيار موقع آخر وترك المتنزه الوحيد لهم بعيداً عن صخب الشاحنات وإزعاجها.

ويعد حجز الشرائع من أفضل المتنفسات لأهالي شرق العاصمة المقدّسة بعد إغلاق المغمس بالعقوم الترابية بين الحين والآخر؛ حيث يشهد حجز الشرائع حضوراً وكثافة من الأهالي ويشهد تنظيماً أمنياً، وما أسهم في تطويره توافر جميع الخدمات فيه من دورات مياه ومصلى ومطاعم وألعاب أطفال.

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تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟
سبق

تخوّف أهالي مخططات الشرائع من عدم تمكنهم من الاستفادة من حجز الشرائع للمركبات بعد إعلان أمانة العاصمة المقدّسة تخصيص مواقف السيارات الخمس لوقوف الشاحنات، مطالبين أمانة العاصمة المقدّسة باختيار موقع آخر وترك المتنزه الوحيد لهم بعيداً عن صخب الشاحنات وإزعاجها.

ويعد حجز الشرائع من أفضل المتنفسات لأهالي شرق العاصمة المقدّسة بعد إغلاق المغمس بالعقوم الترابية بين الحين والآخر؛ حيث يشهد حجز الشرائع حضوراً وكثافة من الأهالي ويشهد تنظيماً أمنياً، وما أسهم في تطويره توافر جميع الخدمات فيه من دورات مياه ومصلى ومطاعم وألعاب أطفال.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
01:38 PM

تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟

طالبوا أمانة العاصمة المقدّسة باختيار موقع آخر.. "متنفس الأهالي" ومريديه!

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
933

تخوّف أهالي مخططات الشرائع من عدم تمكنهم من الاستفادة من حجز الشرائع للمركبات بعد إعلان أمانة العاصمة المقدّسة تخصيص مواقف السيارات الخمس لوقوف الشاحنات، مطالبين أمانة العاصمة المقدّسة باختيار موقع آخر وترك المتنزه الوحيد لهم بعيداً عن صخب الشاحنات وإزعاجها.

ويعد حجز الشرائع من أفضل المتنفسات لأهالي شرق العاصمة المقدّسة بعد إغلاق المغمس بالعقوم الترابية بين الحين والآخر؛ حيث يشهد حجز الشرائع حضوراً وكثافة من الأهالي ويشهد تنظيماً أمنياً، وما أسهم في تطويره توافر جميع الخدمات فيه من دورات مياه ومصلى ومطاعم وألعاب أطفال.

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