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"115" ممارساً صحياً يقدمون الرعاية الطبية والتأهيلية في دور رعاية المسنين بالرياض

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد الكادر الصحي المشرف على تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والرعاية الشخصية لنزلاء دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة تتجاوز الـ 115 ممارساً صحياً مصنفين إلى" طبيب، ممرض، صيدلي، إخصائيين في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب والسمع وإخصائيين نفسيين واجتماعيين".


ويتولى الكادر الطبي في دور رعاية المسنين والمسنات مهام متابعة الوضع الصحي لكافة النزلاء وعمل الفحوصات المخبرية الدورية وكتابة الوصفات العلاجية المناسبة عند الحاجة إلى جانب تسجيل العلامات الحيوية بشكل يومي لمن لديهم مشاكل صحية مزمنة، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في كافة الجوانب العلاجية والوقائية للاستفادة من إمكانياتها وتحقيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة النزلاء، وتوفر كثيراً من الجهود العلاجية كما يتولى فريق من الكادر مهمة إعداد وتوزيع الغذاء المناسب للنزلاء حسب توصيات الطبيب.


يذكر أن القسم الطبي بدور رعاية المسنين والمسنات بالرياض يعتمد على 11 برنامجاً طبياً لتعزيز صحة النزلاء المشمولين برعايتها أبرزها " برنامج الرعاية الطبية والإسعافية والتحاليل المخبرية والصيدلية والتغذية والرعاية النفسية والعلاج الطبيعي والمشي والرعاية الشخصية".

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"115" ممارساً صحياً يقدمون الرعاية الطبية والتأهيلية في دور رعاية المسنين بالرياض
سبق

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد الكادر الصحي المشرف على تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والرعاية الشخصية لنزلاء دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة تتجاوز الـ 115 ممارساً صحياً مصنفين إلى" طبيب، ممرض، صيدلي، إخصائيين في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب والسمع وإخصائيين نفسيين واجتماعيين".


ويتولى الكادر الطبي في دور رعاية المسنين والمسنات مهام متابعة الوضع الصحي لكافة النزلاء وعمل الفحوصات المخبرية الدورية وكتابة الوصفات العلاجية المناسبة عند الحاجة إلى جانب تسجيل العلامات الحيوية بشكل يومي لمن لديهم مشاكل صحية مزمنة، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في كافة الجوانب العلاجية والوقائية للاستفادة من إمكانياتها وتحقيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة النزلاء، وتوفر كثيراً من الجهود العلاجية كما يتولى فريق من الكادر مهمة إعداد وتوزيع الغذاء المناسب للنزلاء حسب توصيات الطبيب.


يذكر أن القسم الطبي بدور رعاية المسنين والمسنات بالرياض يعتمد على 11 برنامجاً طبياً لتعزيز صحة النزلاء المشمولين برعايتها أبرزها " برنامج الرعاية الطبية والإسعافية والتحاليل المخبرية والصيدلية والتغذية والرعاية النفسية والعلاج الطبيعي والمشي والرعاية الشخصية".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:52 PM

"115" ممارساً صحياً يقدمون الرعاية الطبية والتأهيلية في دور رعاية المسنين بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد الكادر الصحي المشرف على تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والرعاية الشخصية لنزلاء دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة تتجاوز الـ 115 ممارساً صحياً مصنفين إلى" طبيب، ممرض، صيدلي، إخصائيين في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب والسمع وإخصائيين نفسيين واجتماعيين".


ويتولى الكادر الطبي في دور رعاية المسنين والمسنات مهام متابعة الوضع الصحي لكافة النزلاء وعمل الفحوصات المخبرية الدورية وكتابة الوصفات العلاجية المناسبة عند الحاجة إلى جانب تسجيل العلامات الحيوية بشكل يومي لمن لديهم مشاكل صحية مزمنة، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في كافة الجوانب العلاجية والوقائية للاستفادة من إمكانياتها وتحقيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة النزلاء، وتوفر كثيراً من الجهود العلاجية كما يتولى فريق من الكادر مهمة إعداد وتوزيع الغذاء المناسب للنزلاء حسب توصيات الطبيب.


يذكر أن القسم الطبي بدور رعاية المسنين والمسنات بالرياض يعتمد على 11 برنامجاً طبياً لتعزيز صحة النزلاء المشمولين برعايتها أبرزها " برنامج الرعاية الطبية والإسعافية والتحاليل المخبرية والصيدلية والتغذية والرعاية النفسية والعلاج الطبيعي والمشي والرعاية الشخصية".

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